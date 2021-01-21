Kocaeli’nin 10 aylık pandemi karnesi çıkartıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 22 Mart 2020'den ile 18 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son 10 aylık sürede Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 395 bin 694 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 2 bin 122 kişiye idari para cezasuı, 872 kişiye adli işlem uygulandığı belirtildi.

2 BİN 520 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 555 bin 651 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 152 iş yerinin, 516 bin 703 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 2 bin 520 adet iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

2 BİN 262 KİŞİYE ZORUNLU KARANTİNA

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 4 milyon 377 bin 104 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 12 bin 775 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 396 bin 123 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 378 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 26 bin 552 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 bin 262 kişi kişinin zorunlu olarak yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu ifade edildi. Yine yasaklanan yerlerde sigara içen 2 bin 511 kişiye idari ceza uygulandığı öğrenildi.