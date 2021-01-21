Köprüye şehidin ismi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2017 yılında yapımına başlanan ve proje bedeli 104 milyon lira olan Yeni Tohma Köprüsünün yapımı tamamlandı.

Türkiye'de Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü olma özelliğine de sahip 517,5 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Tohma Köprüsü ile birlikte ulaşımda standartların artması, güvenli ve konforlu seyahat imkanının tesis edilmesi amaçlanıyor.

YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Aynı zamanda yakıttan, emisyondan ve zamandan kazanım sağlayacak olan köprünün yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık imalatı gerçekleştirildi.

KÖPRÜYE ŞEHİDİN İSMİ VERİLDİ

Tohma Köprüsüne, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki trafik kazasında şehit düşen Malatya Yazıhan ilçesi doğumlu Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürü Gaffari Güneş'in ismi verildi.

"6 ŞUBAT'TA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, köprüdeki son çalışmaları yerinde inceledi. Çalık burada yaptığı açıklamada, Dünya mühendislik literatüründe önemli bir yer edinecek, yapım tekniği ve metodolojisinde İleri mühendislik teknolojilerinin kullanıldığı 104 Milyon TL bedelle yapılan ve Malatya için önemli bir yol güzergahı üzerinde yer alan Tohma Köprüsü'nün 6 Şubat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bizzat gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans katılımıyla açılacağını söyledi.

"DAĞLARI DELDİK, SEVENLERİ BULUŞTURDUK"

Çalık, "Bu yol Malatya'yı önce Sivas'a, sonra Karadeniz'e bağlayacak yol güzergahımız. Malatya-Hekimhan-Yazıhan-Arapgir-Arguvan-Kuluncak yollarımızın olduğu bu güzergah bizim için çok önemliydi. Daha önceki köprümüzün hemen yan tarafına yapıldı. Trafiğin çok yoğun olduğu bu alanda inşaatı tamamlayan firmamıza, karayolları ekiplerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dağları deldik sevenleri buluşturduk. Barajlarımızın üzerine köprülerimizi yaptık. Sevenleri ve illeri buluşturduk. 'Yol medeniyettir' diyen Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Milletvekili Çalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüntülü telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.