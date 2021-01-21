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Kovid uzmanı beyin kanamasından öldü

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Ercan Harıkçı beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 21.1.2021 12:29 ABONE OL
Kovid uzmanı beyin kanamasından öldü

Uzun süre Şehitkâmil Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl hizmete giren Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Ercan Harıkçı geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Geçen hafta geçirdiği ani beyin kanaması geçirince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dr. Harıkçı, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

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Kovid uzmanı beyin kanamasından öldü
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