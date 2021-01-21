Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köylülerin bayrak sevgisi

Köylülerin bayrak sevgisi

’da köylülerin bayrak talebi Belediye Başkanı ’nın talimatı ile karşılandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:13 ABONE OL
Köylülerin bayrak sevgisi

Akçakale Belediyesi vatandaşların taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Dorumali kırsal mahallesinde yüksek alanda dalgalanan Türk Bayrağı hava şartlarından ve uzun zamandır yenilenmediğinden dolayı yıprandı.

Mahalle sakinleri yeni bir bayrak talebinde bulundu ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile belediye ekipleri mahalleye giderek önce yeni bir direk dikildi ve ardından yeni Türk Bayrağı göndere çekildi. Mahalle sakinleri Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederek "Başkanımızdan Allah razı olsun. Talebimiz karşılandı" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köylülerin bayrak sevgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA