Köylülerin bayrak sevgisi

Akçakale Belediyesi vatandaşların taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Dorumali kırsal mahallesinde yüksek alanda dalgalanan Türk Bayrağı hava şartlarından ve uzun zamandır yenilenmediğinden dolayı yıprandı.

Mahalle sakinleri yeni bir bayrak talebinde bulundu ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile belediye ekipleri mahalleye giderek önce yeni bir direk dikildi ve ardından yeni Türk Bayrağı göndere çekildi. Mahalle sakinleri Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederek "Başkanımızdan Allah razı olsun. Talebimiz karşılandı" ifadelerini kullandı.