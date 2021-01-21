Lüks markaların ismiyle ‘Yetkisiz Servis’lik yapmışlar! Sahte servis çetesinin 18 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da organize olan bir çetenin ünlü elektronik markaların yetkili servisleri gibi ilan vererek elektronik aletleri bozulan vatandaşlardan ürünleri alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. İstanbul polisi İstanbul genelinde organize bir şekilde 'Yetkili Servis Ev Eşyası' adı altında internete ilanları verildiği ve dolandırıcılık yapıldığı ihabrı üzerine harekete geçti. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemelerde mağdur vatandaşların ikametlerinde bulunan ev eşyalarının bozulması üzerine Google arama motorundan yaptıkları araştırmada; 'Yetkili Servis Ev Eşyası' sonucunda ulaştıkları 0 850'li ve 444'lü numaralar ile servis talebinde bulundukları, çağrı merkezinde bulunan ve genel olarak örgütün yönetici kadrosunda bulunan şahıslarca servis elemanlarının ikametlere gittiği tespit edildi.

SERVİS ELEMANI GÖRÜNÜMÜNDE ÇALMIŞLAR



Mağduların ikametlerine gönderilen servis elamanlarının, biz nakit çalışıyoruz söylemi ile ilk başka servis ücretini peşin aldıkları, daha sonra yaptıkları sözde kontrol ile eşyanın bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmadığını ve şubelerine gitmesi gerektiği bahanesiyle eşyaları alıp götürdükleri, sonrasında ise teslim etmeyerek başkaca kişilere sattıkları yada parçalarını söktükleri belirlendi.

ÇETE ÜYELERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Yapılan araştırmada şüphelilerin iş yeri adreslerini her zaman gizli tuttukları, servis formlarında belirsiz isim yazdıkları yada kendileri ile irtibata geçen mağdurlara yönelik kod isimler kullandıkları ortaya çıkarılırken, internet ortamında suçta kullanılan 0850'li hatların sık sık değiştirdikleri ortaya çıktı. Şimdiye kadar 13 kişinin mağdur olduğu tespit edilen olayın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen çete üyelerinden 2'si tutuklaranarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

18 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Hazırlanan iddianamede söz konusu olayın organize bir şekilde profesyonel olarak yürütüldüğü anlatıldı. İddianamede şüphelilerin bilişim sistemi mahiyetindeki internet üzerinden beyaz eşya yetkili servisi olarak ilan vermek ve bu kapsamda tamir bahanesiyle para almak yahut tamir etmek üzere ürünü şubeye götüreceğiz diyerek aldıkları ürünleri sahibine teslim etmemek suretiyle müştekilerden menfaat temin ettikleri anlatılan iddianamede 7 şüphelinin 18 yıl hapsi isteniyor. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.