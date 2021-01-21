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Makine dişlilerinden 38 kg afyon sakızı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir yolcu otobüsünde, kargo gönderileri içerisinde bulunan makine dişlilerinden 38 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 16:34 ABONE OL
Makine dişlilerinden 38 kg afyon sakızı çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair duyumlara ulaşıldı. Konu ile ilgili olarak başlatılan takip sonucu TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde detektör köpek ile aramalarda, kargo gönderisi şeklinde verilmiş makine dişlileri içerisinde zulalanmış halde bulunan 31 pakette 38 kilo 550 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Makine dişlilerinden 38 kg afyon sakızı çıktı
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