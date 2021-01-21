Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Matematik dehası Ömer Faruk, Türkiye 1'incisi oldu

Matematik dehası Ömer Faruk, Türkiye 1'incisi oldu

'da ilkokul öğrencisi Ömer Faruk Karahan, öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı internet üzerinden yapılan 5’inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, soruların tamamına doğru yanıt verdi. Türkiye 1'incisi oldu. Minik dahi, matematik alanında bilim insanı olmak istiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 09:27 Son Güncelleme: 21.1.2021 09:27 ABONE OL
Matematik dehası Ömer Faruk, Türkiye 1'incisi oldu

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Muharrem- Feride Karahan çiftinin oğlu Ömer Faruk Karahan, Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi tarafından internet üzerinden yapılan 5'inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, 20 sorunun tamamına doğru cevap vererek, kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu. Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Karahan, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

'BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM'
Okula başlamadan da matematiği sevdiğini ve dört işlem yapabildiğini anlatan Ömer Faruk Karahan, "Dört yaşlarındayken anneannem bana dört işlemi yaptırıyordu. Benim için kağıda soru yazıyordu, daha soruyu yazmadan cevabını veriyordum. Dayım ve annem de bana çok yardımcı oldu. Annem kitaplar aldı. Bütün günümü annemin kırtasiye dükkanında geçiriyorum. Bazen de müşteri yoğunluğu olduğu zaman anneme yardımcı oluyorum. Bazı akıl oyunlarını da biliyorum. Çok sevinçliyim. Bu şekilde birinci olacağımı düşünmemiştim. Matematik dalında bilim adamı olmak istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUMLA GURUR DUYDUM'
2 çocuk annesi Feride Kayahan (33), gururlandıklarını kaydederek, "Oğlum bir yarışmaya katıldı, birincilik nasip oldu. Ömer Faruk küçük yaşlarda okumayı söktü. Okula başlamadan dört işlemi de yapıyordu. Sınıf öğretmeni Zeliha Korkmaz'ın yönlendirmesiyle de Ömer Faruk bugünlere geldi. Dükkanımızda sürekli test çözdük, bize ciddi anlamda başarı kattı. Allah her anne ve babaya nasip etsin. Gerçekten çok güzel duygular, oğlumla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Matematik dehası Ömer Faruk, Türkiye 1'incisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA