Milletvekili Aydın: “Sahabe Projesini biz başlattık, biz bitireceğiz”

Sahabe Projesi kapsamında Adıyaman ile Kardeş belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP Belediyesine geçmesiyle Sahabe Projesine bir kuruş dahi aktaramayız deyip projenin iptal etmelerine anlam veremediklerini dile getiren Ak Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın devam eden Sahabe Projesi hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de yeri sabit bilinen iki sahabeden birisi olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin mezarı Samsat ilçemiz sınırları içerisinde bulunmakta. Daha önceleri burada bir türbe olarak bilinen yer daha sonra yapılan derin araştırmalar neticesinde Peygamber efendimizin yol arkadaşlarından biri olan Saffan Bin Muattal hazretlerinin kabri olduğu Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da bizzat tescillenmiştir. Bu gelişmelerin ardından burada yerel imkanlarla Külliye çalışmamız başladı, tabi burada başlayan proje yaklaşık 40-50 milyonluk bir proje ve sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş işi ihale ederek projeye başladılar ve projenin yüzde 20'lik kısmını da hızlı bir şekilde tamamladılar."

"İBB CHP'YE GEÇİNCE SAHABE PROJESİNE NEŞTER VURDULAR"

Kadir Topbaş ile başlayan Projenin CHP Belediyesi ile son bulduğunu dile getiren Aydın; "O süreçte aynı zamanda seçim vardı ve yapılan seçimi CHP Belediyesi devraldı. CHP Belediyesi görevi devraldıktan sonra iş olduğu gibi durdu. Hiçbir şekilde kaynak aktarılmadı, hatta Kadir Topbaş döneminde bir kısım işi yapan yüklenici firmaya hakkettiği para ödenmedi. Bu işi biz yapamayacağız dediler ve işi de yapmadılar adete projeye neşter vurdular. 2019 yılında sözleşmeyi fesih ettiler." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA PROJE AKSAMADAN DEVAM EDİYOR"

Projenin kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Milletvekili Aydın; "Bunun ardından konuyu tekrar sayın Cumhurbaşkanımıza intikal ettirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ise hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gerekli talimatları vererek projeyi en Adıyaman'ımıza yakışır bir şekilde tamamlayalım dedi. Bu anlamda yerelde bir dernekte kuruldu bu süreçleri daha önceki valilerimiz, şimdiki valimiz ve biz milletvekilleri yakından takip ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında ihaleyi fesih etmişti hemen hükümetimiz tarafından yeni ihalesi yaptırıldı. Projemiz kaldığı yerden devam ediyor, sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız zaman zaman bizlerden projenin ne durumda olduğunu sormaktalar." dedi.

BAHSEDİLDİĞİ GİBİ 5 DEĞİL 11 MİLYON KAYNAK GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Sahabe projesi ne durumda? sorusuna proje devam ediyor, 5 Milyon ödenek aktardık cevabına alıp sanki kendileri kaynak aktarmış gibi göstermek ne kadar doğru diyen Aydın; "Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza aktarılmasının ardından bahsedildiği gibi 5 değil, 11 Milyon bir kaynak aktarıldı. Bu kaynağın 10 Milyonu projeye kullanılmış durumda. Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, yerelde valimiz, Ankara'da milletvekilleri nezdinde bizler projeyi yakından takip ediyoruz. Kurulan derneğe bir kısım destekler gelmekte ve inşallah el birliği içerisinde projemizi en güzel şekilde tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

CHP Belediyesinin göreve geldiğinde SAHABE Projesini fesih ettiklerinin altını çizen Aydın; "Garip olan Sahabe Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinde olan bir projeydi, Seçim sonrası belediye CHP Belediyesi olunca bu projeyi yapamayız diyerek fesih eden onlardı. Şimdi projeye destek olmuşlar gibi, projeye kaynak aktarmışlar gibi açıklama yapmak ne kadar doğru. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorulan bir soru var, Sahabe Projesi için ne kadar ödenek ayırdınız verilen cevap 5 milyon aktarılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının soruya verilen cevabı biz ödenek aktardık gibi göstermek ne kadar doğru. Kaldı ki gelen 5 milyon ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Ekim ayında gönderilmişti. Soruya verilen cevap biz yaptık mı oluyor?" dedi.