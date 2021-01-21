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Muşlu gençler yağışını eğlenceye çevirdi! 'Kar denizi'nde yüzdüler

'ta etkili olan yoğun hayatı olumsuz etkilerken, bazı gençler bu durumu eğlenceye çevirdi. Kent merkezinde bir grup genç, karların arasına girip, yüzüyor gibi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:21 Son Güncelleme: 21.1.2021 10:25 ABONE OL
Muşlu gençler kar yağışını eğlenceye çevirdi! 'Kar denizi'nde yüzdüler

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı kişiler tarafından da eğlenceye dönüştürülüyor. Kent merkezinde bir grup genç, fotoğraf çekerken, karların arasına girip, yüzüyor gibi yaptı. İki arkadaş, dakikalarca karda yüzmeye çalışırken, arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 'Kar hoştur' diye eğlenen gençler, daha sonra müzik eşliğinde cadde ortasında halay çekti.

"KARIN GELMESİ BİZİ SEVİNDİRDİ"

Arkadaşı ile birlikte denizi olmayan kentte 1 metre kar içinde yüzmeye çalışan Emre Coşar, "Bu yıl maalesef karımız geç geldi. Karın geç gelmesinden dolayı biraz hüzün yaşadık fakat bir yandan da sevindik. Çünkü kar berekettir, sudur. Kuraklık var malum önümüzde, karın gelmesi gerçekten bizleri sevindirdi. Çocuklar için bir eğlence merkezi. Tarımsal olarak da karın çok faydası var. Malum Muş'umuzda deniz olmadığı için biz de karda yüzerek, yüzme faaliyetine katıldık. Karın yağmasına da sevindik. Kar içinde kulaç attık. Allah'a şükürler olsun karımız yağdı. Hem büyükler hem küçükler olarak karın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

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Muşlu gençler kar yağışını eğlenceye çevirdi! 'Kar denizi'nde yüzdüler
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