Mustafa Koç, ölümünün 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan anmaya aile üyeleri, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, ve İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları, çok sayıda iş insanı ve Koç Holding çalışanları katıldı.

Emniyet güçlerinin tören alanı ve kabristan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada Kur'an-ı Kerim okundu

Ardından Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bir konuşma yaptı. Çakıroğlu, "5 yıl geçmesine rağmen, Mustafa beyin zamansız kaybının acısı hiç azalmadı. Mustafa bey bizlere ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren vizyon sahibi alçak gönüllü bir liderdi" dedi.







Koç Holding olarak yapılan açıklamada ise "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." Denildi.