NASA haritasını değiştirecek hedef! 100’üncü Yılda 100 Yeraltı Barajı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi önceki gün Türkiye'deki yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu gösteren su rezervleri haritası yayınladı. Türkiye için kuraklık uyarısı içeren haritaya göre; yeraltı suları ortalamanın altında ve tehlikede. Buna göre; Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uydularıyla geçen 11 Ocak itibariyle Türkiye'deki yeraltı sularının son durumu hesaplandı. Haritadaki mavi renk, dünyada ve Türkiye'de normalden fazla yeraltı suyu olan bölgelere işaret ediyor. Kırmızı ve turuncu renk, normalden az yeraltı suyu olan bölgeleri gösteriyor. NASA Türkiye'nin genelinde ciddi derecede kuraklık uyarısında bulundu.

YERALTI SU KAYNAKLARININ EN AZ 3'TE 1'İ TEHLİKEDE

2050'de dünya nüfusunun yarısının su krizi ile karşı karşıya kalacağını öngören Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında 40 ülkede iklim değişikliği üzerine rapor hazırlayan Dr. Şebnem Şahin, NASA verilere göre dünyanın en sıcak 20 yılını 2001'den bu yana yaşadığına dikkat çekiyor. Şahin "Dünyada yağış miktarı azalıyor. Ve yeraltı su kaynakları bu azalmayı dengeleyecek miktarda değil çünkü yeraltı su kaynaklarının en az üçte biri tehlikede" diyor. Su Vakfı Başkanı Prof.Dr. Zekai Şen ise kuraklık riskini en aza indirmek için yeraltı barajlarının yapılmasına ve yağmur suyunun depolanmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor. Şen'e göre; Kuraklıkla mücadelede yağmur hasadı iyi bir yöntem. Yeraltı suları ise dünyanın en zengin su kaynakları. Çünkü yüzde 60 oranında su yer altında ve yeraltı barajları kuraklıkla mücadele için çok önemli.

YERALTI SULARI HARİTASI

100'ÜNCÜ YILDA 100 YERALTI BARAJI

Yeni yıla yeni "Kuraklık Eylem Planı"yla giren Türkiye'de bu ay sonuna dek 6 yeraltı barajı daha tamamlanacak ve tamamlanmış proje sayısı 25'e çıkacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Yeraltı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı" proje kapsamında 2023'e kadar 100 yeraltı barajı inşa edilmesi hedefleniyor. Projenin yatırım maliyeti toplam 1 milyar TL. Su depolama alanlarını genişletecek proje bitince 40 milyon metreküp su depolanacak. 600 bin kişiye içme suyu olanağı sağlanacak ve 60 bin dekar arazi sulanabilecek.