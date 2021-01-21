Odayeri'ndeki seralarda yılın ilk hasadı yapıldı

Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda dört mevsim üretim yapılıyor.



İHİTYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK



Mevsimine göre her türlü sebzenin yetiştirildiği bin metrekarelik iki adet seradan toplanan ürünler Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.



Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri'ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.