Okulda da sporda da şampiyon Yaren!

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın himayesinde başlatılan Spor Tokat Projesiyle spor altyapısı ve sporcuya verilen maddi ve manevi destekler meyvesini veriyor. Tokatlı Lise öğrencisi Milli Atlet Yaren Yıldırım (17), hem okulundaki dereceleriyle hem de 26 Ocak 2020 tarihinde Yıldızlar Pentatlon'da kırdığı Türkiye rekoru ile gerçek bir şampiyon.

Tokat'a 25 kilometre uzaklıkta Gözova köyünde doğup büyüyen ve ailesiyle birlikte köyde yaşayan Yaren, memur baba Cihan Yıldırım ile ev hanımı anne Fatma Yıldırım'ın 2 çocuğundan küçüğü. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sayısal 12. Sınıf öğrencisi. Kendisinden 2 yaş büyük ağabeyi Onurcan (19)'da sporla ilgileniyormuş ancak ders yoğunluğu şimdilik sporun önüne geçmiş durumda. Yaren ise anlattığına göre küçüklükten beri yerinde duramamasına neden olan enerjisini spora yönelterek Milli olmayı başarmış. Bunda Antrenörü Kamuran Karabulut'un payı da büyük.

ENGEL ATLAYIP BAŞARIYA KOŞUYOR

Milli Atlet Yaren Yıldırım'ın 4 yıllık spor geçmişinde imza attığı başarılar şöyle: 15 Temmuz 2019 tarihinde Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda ikinci olarak Gümüş madalya kazanan Yaren, 13 Eylül 2020 tarihinde 14 ülkenin katıldığı Balkan Gençler Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına ikinci olarak Gümüş Madalya ile hem memleketi Tokat'a hem ülkesine büyük gurur yaşattı. 100 metre Engelli'de 13.91 saniyelik derecesi de var.

ANTRENMAN İÇİN HERGÜN 25 KİLOMETRE UZAKTAKİ KÖYÜNDEN GELİYOR

Gözova köyünden, her gün antrenmanlara katılabilmek için 25 kilometre uzaklıktaki Tokat merkeze gelip antrenman sonrası geri dönen Yaren, pandemi nedeniyle kısa bir bocalama süreci geçirdiğini de anlatıyor. Ancak sistemini hemen oturtarak hem derslerine hem antrenmanlarına devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda antrenmanına katıldığımız Milli Atlet, hedeflerini okuyucularımız için anlattı. İşte Tokat'ın gözdesi, Türkiye'nin Milli Gururu 17 yaşındaki Yaren Yıldırım'ın engel atlayarak başarıya koşma hikayesi:

2017'DE İLK YARIŞINDA BİRİNCİ OLDU

Yaren Yıldırım: "Ben zaten masa tenisi oynuyordum. Köyde yaşadığım için mahallemizde çok ağabeyim ablam vardı. Yaz-kış hiç eve girmezdik. Sokakta futbol, saklambaç gibi oyunlar oynardık. Erkek çoğunluk olduğu için de hep erkek oyunlarına yönelmiştim. Okulda beden eğitimi öğretmenim Tokat'ta müsabaka olduğunu söylemişti. Geldik ve bu şekilde başladı spora yönelmem. Kamuran Hocayı ilk defa orada görmüştüm. Uzun atlama yapıyordum ve Kamuran Hoca 'Bu kızdan atlet olur' dedi. 2017'de ilk yarışıma çıktım 100 metrede 1. oldum. Uzun atlamada şehir dışına çıkma şansım vardı. İlk şehir dışı ise Kayseri olmuştu. 100 metrede 3., uzun'da 2. olmuştum. Kamuran Hoca ile o dönem çalışmaya başladık. Lise 1'e geçince zorlandım. Yurtta kalıyordum. Ailemden uzakta kalınca belli bir süre uzaklaştım spordan ama Kamuran Hoca bırakmadı ve devam ettik."

HER GÜNÜ ÖNCE DERS SONRA ANTRENMANLA GEÇİYOR

"Ailem ilk başlarda çok baskıcıydı. Derslerim konusunda ama baktılar ki ben bir şeyler yapıyordum başarı elde etmeye başlayınca derslerine ve antrenmanını aynı anda götürebildiğin sürece bizim için sıkıntı yok dediler. Derslerim iyi. Ders çalışıyorum. Her gün sabah 2 saat ders çalışıp antrenman için yola çıkıyorum. Antrenmanım 16.30 gibi bitiyor. Eve 18.00'de varıyorum. 19.00'da tekrar derslerimin başına geçiyorum. Saat 22.00'ye kadar ders sonra uyku. Günlük rutinim bu şekilde. Haftanın 6 günü antrenman var, Pazar günleri dinlenme günü. Bazen çift yapıyoruz antrenmanlarımızı sabah-akşam. Genelde kamp zamanı oluyor bu rahat olduğu için. Özel hazırlığı var genel hazırlığı var. Genel hazırlıkta daha çok kuvvet ve dayanıklılık kısmı gibi. Özel hazırlık yarıcı hazırlık kısmı gibi. Genel hazırlıkta çit atlıyoruz dayanıklılığımız artsın diye. Yorulma oranımız azalsın diye."

SAKATLANDI YILMADI, OLİMPİK KADRO BARAJINI AŞTI

"Spora Türkiye Şampiyonluğu ile başladım. Çoklu branşta. Çoklu Branş dediğimiz 5 petlatlon yapıyoruz. Kapalı salonda petlatlon, açık salonda heptatlon. İlk spora başladığımda uzun atlıyordum ben; 100 metre, 200 metre ve uzun olarak. Sonra Heptatlona başladık. Çoklu branşta orada engelli koşabildiğimi fark ettik. Sonra Kamuran Hoca bir seçim yapmam gerektiğini söyledi. Engel mi koşacaksın, uzun mu atlayacaksın diye. Çünkü ikisinin de çalışma şekli farklı. Engel koşmak istediğimi söyledim. Yaklaşık 2 yıl önceydi. Aynı zamanda çoklu branş yapıyoruz ama asıl branşım engel. Engel'de bir takıma girdim ve ilk kez yurt dışına çıktım. Yurt dışında yarıştım geldim Türkiye'de Balkan yarışını yaptık. Orada U-18 Balkan 2.'si olmuştum. 16 ülkeden, 258 sporcunun katıldığı bir yarıştı. Yaz sezonuydu bu. Sonrasında kapalı sezona geçtik. Çoklu'da beklediğimiz bir şeydi zaten 2 kademeli yarıştı. İlk kademede ben rekoru 80 puanla kaçırmıştım. Sonra 2. kademe 100 puan fark atarak kırdık rekoru. Milli Takıma tekrar girdim ve Bulgaristan'a gidip çoklu yarıştık. O yarışta engel koşu da vardı. Engel'den girip kendi yaş kategorimde U-18'de 2. oldum. Ve U-20'de yarışarak 1. oldum. Daha sonra pandemi girdi araya. İmkanlar dahilinde evimizde antrenman yapıyorduk. Sezonu açtık ve ben biraz korkuyordum. İnsanın özgüveni kırılır ya; normalde çok özgüvenim yüksek olduğunu düşünüyorum. Yarışa odaklanmamın da yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir yarışta koştum beklediğim derece gelmedi. Sonra ben korkuyorum dedim. Bir yarış yaptık ve orada engelden düştüm ve artık korkacak bir şey kalmadı dedim kendime. Sonuçta maksimum bu olur düşersem dedim ve derece koşmaya başladım korkumu yendim ve antrenmanları sıklaştırdığım için. U-18 ve U-20 Türkiye Şampiyonu oldum. U-20 Balkan'a gittik. Orada 2. oldum ve sezonu kapattık. Olimpik Kadro barajını aştım. Olimpik Kadro'nun bursu var. İleriki Olimpiyat 2024, 2028 olimpiyatlarına gidebilme şansını yakaladım."

ATLETİZM ANTRENÖRÜ KARABULUT: MİNNET BORCUMUZU ŞAMPİYONLUKLA ÖDEYECEĞİZ

Atletizm Antrenörü Kamuran Karabulut ise "Yaren'in antrenörlüğünü yapıyorum. 3 tane daha Milli sporcum var. GOP Stadyumunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yaren'i 4 yıl önce keşfettik. Şuan Yıldızlar Türkiye rekoru kendisine ait. Hedeflerimiz Gençler Türkiye rekorunu kırmak. Sonra inşallah Büyükler Türkiye rekorunu kırarız. Antrenmanlarımız devam ediyor. Bazen tepe antrenmanları, cross' a gidiyoruz. Bazen olimpik pist dediğimiz üniversitemizin sentetik sahasına gidiyoruz. Sağolsun Sayın Valimiz Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat Projesiyle spor malzemesi anlamında büyük katkı sağladı bize. Bakanlık tarafından ciddi spor yatırımları yapılıyor. Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu da malzeme desteği sağlıyor. Engel atlama tahtası konusunda bize destek verdiler.İl Müdürümüz Cemil Çağlar hem servis anlamında hem diğer anlamda destekleri var. Yarışlara giderken maddi anlamda sıkıntımız oluyordu şuan olmuyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başta olmak üzere Tokat Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı, Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar beylere spora ve sporcuya verdikleri desteklerden ötürü sporcularımız adına ve kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize sadece koşmak kaldı artık. Çünkü Valimiz, Belediye Başkanımız, Müdürümüz destekliyor. Biz de minnet borcumuzu inşallah şampiyonluk alarak karşılarız" dedi.