Önce yolu açtılar sonra kartopu oynadılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına yeni yapılaşmanın fazla olduğu maşuk bölgesinde devam etti. Şanlıurfa'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollarda her hangi bir olumsuz durum yaşanmaması için kar yağışının ilk dakikalarından itibaren çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yeni yapılaşmanın fazla olduğu Karaköprü Maşuk bölgesinde tuzlama, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yolları kardan arındırarak bölge sakinlerinin ulaşımı rahatça kullanabilmelerini sağlarken henüz yolu tamamlanmamış alanlarda da kara küreme çalışmalarını yaparak karla mücadele ediyor.

BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KARTOPU OYUNU GÜLÜMSETTİ

Maşuk bölgesi ve çevresinde çalışmalarını bitirdikten sonra kartopu oynayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin görüntüleri keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Ekipler kısa süreli kartopu oynama sevincinin ardından araçlarına binerek bölgedeki çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.