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Otomobilin deposuna 4 kuzu sığdırmışlar

’da bir otomobilin far bölümü ve yakıt deposuna gizlenmiş halde 4 kuzu ele geçirildi. Kuzuların ses çıkarmamaları için ağızlarını bantladıkları görüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:33 Son Güncelleme: 21.1.2021 17:37 ABONE OL
Otomobilin deposuna 4 kuzu sığdırmışlar

Suriye'den Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş ağızları bantlı 4 kuzu ele geçirildi.

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Alınan bilgilere göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı. Ekipler otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit etti. Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Otomobilin deposuna 4 kuzu sığdırmışlar
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