Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor

Şanlıurfa'da etkili olan soğuk havaya rağmen esnaf tenekelere ve sobalara koydukları odunları yakararak ısınmaya çalışıyor. Haliliye ilçesi Bahçelevler mahallesin kurulan pazarındaki esnaf, dondurucu soğuğun etkisini ise tenekelerde yaktıkları ateşle azaltmaya çalışıyor. Tenekelerin içerisinde karton ve odun yakarak ısınmaya çalışan esnaf, soğuk havalar nedeniyle müşteri sayısında da yaşanan düşüşten de şikâyetçi oluyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafından bazıları tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde, bazıları da pazarın uygun yerlerinde yerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Korona virüs nedeniyle kalabalığa kalmadan günün ilk ışıkları ile birlikte pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor.

Pazarcı esnafı, "İki gündür kar yağışı nedeniyle soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp ısınmazsak hasta oluruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, Bizler de yanımızda getirdiğimiz karton ve odun parçaları ile ısınmaya çalışıyoruz. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor." ifadelerini kullandılar.