POMEM polis alımı ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi tarafından duyuruları takip eden polis adayları sınav tarihlerini ve giriş belgesini merak ediyor. 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla detaylar belli olacak. Peki POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından POMEM polis alımı duyuruları takip ediliyor. Son yapılan duyuruyla birlikte 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor…
Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Açıklamada başvuru merkezleri ve tarihlerinin ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacağı da duyuruldu.
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.