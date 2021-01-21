Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korona aşısında en çok görülen yan etkileri açıkladı





Aşılamanın iki mantığı var. Biri hastalık bulaştığı zaman en çok ağır hasta olanlar ve en çok hayatını kaybedenler, bunlar da 85 yaş üzeri büyüklerimizdi. Bir diğeri ise en çok enfekte olan grup, bunlar da sağlık çalışanlarımızdı.