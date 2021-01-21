Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SON DAKİKA aşı açıklaması: Evlerinde aşı olacaklar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Koca "Şu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve şu ana kadar 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu.

EVLERİNDE AŞI OLACAKLAR

Koca, bugünden itibaren 85 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını belirterek "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile bugünden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın yayımladığı son dakika açıklamasının tam metni;

Aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla açıklama yayımlandı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapılmıştır

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