Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Suriye uyruklu karı-koca ve torunları Saye El Feyyet (65), Nuri Ahmet El Canot (75) ve Dünya El Saavi (11)'nin yere hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerin yaptıkları incelemede Saye El Feyyet, Nuri Ahmet El Canot ve Dünya El Saavi öldüğü sapladı. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları evin olduğu yere gelerek ağıt yaktı. Olay yeri ve Savcının incelemesinin ardından 3 Suriye uyruklu otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Suriye uyruklu Dünya El Saavi, Saye El Feyyet ve Nuri Ahmet El Conat sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden çift ve torunlarının cenazesi Savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.