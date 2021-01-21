Şaşkına çeviren hırsızlık... Önce çaldı sonra iade edip parasını aldı!

"ÇALDIĞI MALI BİZE İADE ETTİ"

Nalbur Ali Koyuncu, "20 senedir esnafım. Müşteri gibi geldi. Ben burada başka müşteriyle ilgilenirken o orada koynunu açıyor malzemeyi koyuyor. Demir kesici çalıyor. 'Bunu senden almıştım' diye iade ediyor. Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, çıktı gitti. Tekrar 15-20 dakika sonra gelip iade etti, biz de parasını verdik." şeklinde konuştu.