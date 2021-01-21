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sonuçları açıklandı! ile 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Peş peşe gelen devirler sonrasında 99 Milyon TL gibi çılgın bir tutarına erişen ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile ortaklığında haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri ile canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) açıklandı. ve bayilerde kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 20 Ocak çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detaylarına buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 07:39 Son Güncelleme: 21.1.2021 07:39 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugünkü canlı çekilişle şans oyunu severlere duyuruldu. 99 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına erişen oyunda, bu çılgın tutarın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 20 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 OCAK)

Milli Piyango Online ile 20 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları: 39 - 63 - 61 - 24 - 19 - 73 + 6 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;





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SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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