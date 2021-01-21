Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlama gün ve saatlerinde il dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için seyahat izin belgesi şart koşuluyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. e -Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep ediliyor. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?
Sehayat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat izni almak isteyenler Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurması gerekiyor…
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini aradıkları takdirde; buradaki çağrı personelimiz vatandaşların talebini alır ve Vefa İletişim Programı üzerinden bir seyahat izin belgesi tanzim edilir.
Tanzim edilen belge, İl / İlçe Seyahat Kurulları ile Valilik veya Kaymakamlığın Seyahat İzin Kurulunun önüne düşer.
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.