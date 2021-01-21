Site açıp iş adamını karaladılar! Kaldırmak için 500 bin lira istediler

Kendilerine gazeteci süsü vererek açtıkları internet sitesi üzerinden İzmir'de bir inşaat firması sahibi olan Erol D. hakkında karalayıcı haberler yazan iki kişi suçüstü yakalandı. İddiaya göre 2 ay önce iş adamı Erol D. hakkında çeşitli internet siteleri üzerinden asılsız haberler yayılmaya başladı. Bir süre sonra kendilerini medya mensubu ve sarı basın kartı sahibi gazeteci olarak tanıtan iki kişi iş adamına ulaşıp bu haberlerin kaldırılması karşılığında 500 bin lira para istediler. İstedikleri paranın verilmemesi durumunda bu tarz haberlerin artarak devam edeceğini söylediler.





Şantaj ve tehditlere maruz kalan iş adamı Erol D. hemen durumu polise bildirdi. Ardından şantaj yapan sözde gazetecilere istedikleri parayı vereceğini söyleyerek ofisine davet etti. İddiaya göre ofise gelen iki kişiye daha önceden seri numarası alınan 500 bin lira para verildi. Parayı alan iki şüpheli ofisten çıktıkları sırada suçüstü gözaltına alındılar.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sözde gazetecilerin bu yöntemle birkaç iş adamından daha para aldıkları ileri sürüldü.