Sivas çiçek balı üretiminde Türkiye'de 1 numara

Tarım ve hayvancılığa katkı sunan çiftçileri ve firmaların taleplerini dinleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bal firmalarını ziyaret eti. Tesisleri gezen Vali Salih Ayhan, firmaların bal işlemi, ithalat ve ihracat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

SİVAS ÇİÇEK BALINDA 1 NUMARA

Vali Salih Ayhan, Sivas'ta geçmişten gelen arıcılık kültürünün artan üretim miktarlarıyla daha iyi noktaya geldiğini ifade ederek, tarım ve hayvancılığa destek vermek için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bal üretimi potansiyelinin artmaya devam ettiğini aktaran Vali Salih Ayhan, arıcılığın Sivas'taki en önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını belirterek; "Üreten çiftçiye ve bal işlemi yapan firmalara öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tozanlı Vadisi'nde başlatılan çalışmalar ile organik arıcılık da Sivas, marka olacaktır. Şehrimiz arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de 2., bal üretiminde de 4. sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimiz, çiçek balında da ülkemizde 1. sırada bulunmaktadır." dedi.