Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta 1'i çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

'ta 1'i çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

'ta, farklı tarihlerde 4 hırsızlık olayına karışan S.D.Ö. (18), O.A. (16) ile T.A. (19), güvenlik kamerası görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından tespit edilerek, yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:35 ABONE OL
Sivas'ta 1'i çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

Merkeze bağlı Hanlı köyünde, geçen yılın Kasım ayında, Y.K.'ye ait evin bahçesinden küçük römork, dikiz aynası, tel örgü gibi çeşitli eşyalar çalındı. Y.K.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Bu sayede Güney köyünde yaşayan S.D.Ö., O.A. ile T.A.'nın hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, 2019 ve 2020 yıllarında Güneş ve Kartalca köyünde 3 hırsızlık olayına daha karıştıkları saptandı. Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, 3 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta 1'i çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA