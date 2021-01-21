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Sokağa çıkma yasağında kahvede yakalandılar

İlçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir iş yerine yapılan baskında,  maske ve mesafe kurallarını da ihlal eden 31 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:54 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında kahvede yakalandılar

Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan bir iş yerinde, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve oyun oynandığı yönünde yapılan ihbar üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine yapılan baskında sokağa çıkma, maske ve mesafe kurallarını ihlal eden 31 kişi yakalandı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İş yerinde bulunan bütün şahıslara maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ruhsatsız silah bulundurmaktan 1o kişiye ise ayrıca kumar oynamaktan idari para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan işlem yapıldı..

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Sokağa çıkma yasağında kahvede yakalandılar
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