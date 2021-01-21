Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.C., E.E., O.A., R.K., T.Y. ve D.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 86 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 6 dolu fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.