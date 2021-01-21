Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

’de sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:45 Son Güncelleme: 21.1.2021 11:46 ABONE OL
Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.C., E.E., O.A., R.K., T.Y. ve D.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 86 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 6 dolu fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA