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deprem! İzmir son depremler ile sallandı! AFAD ve son depremler listesi 21 Ocak

AFAD ve tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında, gece saatlerinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, 02.37'de meydana gelen İzmir depremi hakkında bilgilerini paylaşırken sarsıntının derinliğini 6.91 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. İzmir'in çeşitli yerlerinden hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli bir paniğe neden oldu. Depremler Manisa ve çevre illerde de hissedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

Giriş Tarihi: 21.1.2021 11:00 Son Güncelleme: 21.1.2021 11:00 ABONE OL
Son dakika deprem! İzmir son depremler ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Ocak

İzmir, gece saatlerinde son depremler ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, İzmir depremi hakkında bilgi verirken sarsıntının gece 02.37'de gerçekleştiğini bildirdi. AFAD ayrıca, depremin 6.91 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de İzmir depremi hakkında bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde oldu.

İZMİR'DE SON DEPREMLER PEŞ PEŞE

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02:28'de 3.9 ve 02:33'te 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan İzmir depremi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika deprem! İzmir son depremler ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Ocak
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