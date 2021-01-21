Son dakika deprem! İzmir son depremler ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Ocak

İzmir, gece saatlerinde son depremler ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, İzmir depremi hakkında bilgi verirken sarsıntının gece 02.37'de gerçekleştiğini bildirdi. AFAD ayrıca, depremin 6.91 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de İzmir depremi hakkında bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde oldu.
İZMİR'DE SON DEPREMLER PEŞ PEŞE
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02:28'de 3.9 ve 02:33'te 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan İzmir depremi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.