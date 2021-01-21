SON DAKİKA | Konya'da vahşet: Eşini ve bebeğini yaktı!

'İLK KEZ RAHAT BİR UYKU UYUDUM'

Eşinin tutuklanmasının ardından ilk kez rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Rukiye Ay, şunları söyledi: "İlk kez bu gece rahat bir uyku uyudum. Ama içerideyken bana ve aileme zarar verir düşüncesiyle içimde halen bir korku var. Kendimi tam olarak güvende hissettiğimi söyleyemem. 3 ay sonra çıkar diye korkuyorum. Uzun süre içeride kalmasını istiyorum. Eğer fazla bir ceza almazsa benim ölüm haberimi gazetelerden okurlar. Böyle olmasından çok korkuyorum" dedi.