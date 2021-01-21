Son dakika: Uygun ailesinden Müge Anlı'ya ölüm tehdidi!

'ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMALI'

Aleyna'nın avukatı Umur Yıldırım, "Daha kaç kişi ölecek? Bu cesaret nereden geliyor?" diyerek tepki gösterdi. Yıldırım, "Ümit'in ağabeyi, kardeşi tutuklandığı gün de gazetecilere saldırmıştı. Daha öncesinde de tanıkları ve Aleyna'nın ailesini tehdit etmişlerdi. Tutuklanınca artık hepimizi tehdit etmeye başladılar. Bu duruma yargı derhal el koymalı ve gerekli adli soruşturmayı başlatmalı. Aynı şekilde orada belirtilen isimler için de koruma kararı çıkarılmalı" diye konuştu.