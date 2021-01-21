Son dakika: Uygun ailesinden Müge Anlı'ya ölüm tehdidi!

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medyadan tehdit savurdu. 11 Ocak'ta uyuşturucu kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Aleyna'nın öldürülmesine de çirkin göndermelerde bulunan Uygun Müge Anlı'yı tehdit etti.
ALÇAK TEHDİT, ÇİRKİN SÖZLER!
atv ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının başarılı sunucusu Müge Anlı'yı özellikle ismen zikreden Erol Uygun, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim.
SÖZDE KARDEŞİNE SAHİP ÇIKIYOR!
Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
'ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMALI'
Aleyna'nın avukatı Umur Yıldırım, "Daha kaç kişi ölecek? Bu cesaret nereden geliyor?" diyerek tepki gösterdi. Yıldırım, "Ümit'in ağabeyi, kardeşi tutuklandığı gün de gazetecilere saldırmıştı. Daha öncesinde de tanıkları ve Aleyna'nın ailesini tehdit etmişlerdi. Tutuklanınca artık hepimizi tehdit etmeye başladılar. Bu duruma yargı derhal el koymalı ve gerekli adli soruşturmayı başlatmalı. Aynı şekilde orada belirtilen isimler için de koruma kararı çıkarılmalı" diye konuştu.
TEPKİ ÇEKEN KAYIT
Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören Yükseltepe mahallesindeki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde bulunmuştu. Olay sonrası Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşılmıştı. Uygun'un yerde baygın haldeki Aleyna'yı kaydettiği anlara ilişkin video, sosyal medyada tepki çekmişti. Söz konusu videonun geçen 17 Nisan'da çekildiği belirlendi.