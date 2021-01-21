Sürücünün yaptığı 'pes' dedirtti! Köpeğini kamyonet kasasında taşıdı!

İstanbul'da kamyonet kasasındaki köpeği görenler şaştı kaldı. O anlar cep telefonu kamerasını saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki köpeğin bağlı olmadan, serbest haldeki yolculuğunu görenler şaşkına döndü.