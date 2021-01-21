Tek yaşayan ve yemek yapamayan yaşlılara her gün sıcak yemek dağıtılıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gece-gündüz çalışan Sultangazi Belediyesi, yaşlı komşularını yalnız bırakmıyor. 60 yaş üstü tek başına yaşayan, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

SICAK YEMEKLER EVLERE TESLİM EDİLİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gelen başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde yemek yardımından faydalanacak vatandaşlar belirleniyor.

Yaşlıların sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri için menü titizlikle hazırlanıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda pişirilen 4 çeşit yemek, resmi tatil günleri dahil her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcacık yemekler, Sultangazi'nin 15 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara, belediye ekipleri tarafından teslim ediliyor.

"HER GÜN SICAK YEMEK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Sosyal yardımların önemine değinen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçemizde tek başına yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan 60 yaş üstü vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özenle hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, ekiplerimiz tarafından hafta sonu, resmi tatil demeden her gün yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Onları bir nebze de olsa gülümsetebilirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.