Trabzonlu genç, 'Taksi' filminden etkilendi, hayallerini gerçekleştirdi!

HER YERİNDE EL İŞÇİLİĞİ VAR

Filmin etkilendiği için otomobilin benzerini yapmayı başararak hayalini gerçekleştirdiğini belirten Fatih Malkoç, "Çocukluğumdan beri bu otomobili yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok ilgi topladı. Arabayı orijinal haliyle aldık. Kendi el işçiliğimizle bu hale getirdik. Her yerinde el işçiliği var. Kendi el işçiliğimiz olduğu için net bir fiyat yok ama dışarıdan bunu yapmaya kalkışırsalar 35-40 bin TL tutabilir.

DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Filminden çok etkilenmiştim yapmayı başardım. Kadın-erkek herkesin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Polisler bile durdurup fotoğraf çekiliyor. Aracı isteyenler oluyor ama satmayı düşünmüyorum. Birkaç eksiği var onları da tamamlarsam daha da satmam. Biz bunu görsel olarak yaptık. Artı bir özelliği yok tamamen dışını benzettik. Bazen otostop çekenler oluyor. Çok dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.