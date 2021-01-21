Üniversite öğrencilerine işaret dili eğitimi

Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü Genç Akademi Birimi tarafından vatandaşlara yönelik başlatılan Türk İşaret Dili eğitimlerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri de katıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencilerine, Eyüpsultan Belediyesi eğitmenleri tarafından Türk İşaret Dili eğitimleri veriliyor. Eğitim bir müfredat dahilinde olup günlük yaşantıda en çok konuşulan konulara ağırlık veriliyor. Verilen eğitimle, öğrencilerin işaret dilinin tüm detaylarına hakim olmaları amaçlanıyor.