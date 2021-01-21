Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü! Milyonluk fiyat biçtiler!

AMERİKA'YA GÖNDERDİ

Kolonya ve pamukla dört kere aynı yere sürttür kararıyor mu pamuk bak dediler yaptım baktım. Taşlardan büyük olan kararıyor. O büyüğünün çok değerli bir maden olduğunu, değerli bir taş olduğunu sadece onun milyonlar edeceğini bana söyledi. Kendisi de Amerika'da. Fotoğraflarını gönderdik dediğini yaptık. Mıknatıs çekmiyor bunu ama bu başka bir madenmiş. 'Bu çok değerli kaliteli bir taş. Bunun alıcısı çok olur. Kimseye kaptırma. Bunun en az 1 milyon lira değeri var. Bunun araştırmasını yapar bilim adamları çok para verirler' dedi bana" diye konuştu.

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