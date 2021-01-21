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Yaşlı kadın evinde öldürülmüştü. Şüphelilerden biri yakayı...

'nın ilçesinde dün korkunç bir cinayet işlendi. , evinde katledildi. 85 yaşındaki kadını öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden biri polis ekiplerince enselendi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:57 ABONE OL
Yaşlı kadın evinde öldürülmüştü. Şüphelilerden biri yakayı...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Şadiye Öztürk'ün katil zanlısı olduğu iddia edilen iki kişinin Alanyalı Camisi yakınında görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye hareket eden Yunus timi, kısa süreli kovalamacanın ardından caminin tuvaletine gizlenen şüphelilerden H.K'yi yakaladı.



Gözaltına alınan H.K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin yaklaşık bir haftadır Alanyalı Camisinin avlusunda gizlendiği ve namaz kılmak için kullanılan hasırda uyuduğu öğrenildi. Diğer şüpheli S.D'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

OLAY

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından 19 Ocak'ta evinde ölü bulunmuş, polis ekiplerinin yaptığı incelemede başında kan olduğu görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumunca yapılan ilk incelemede yaşlı kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenmiş, güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri 2 şüphelinin eşkalini belirlemişti.

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Yaşlı kadın evinde öldürülmüştü. Şüphelilerden biri yakayı...
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