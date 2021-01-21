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Yıldırım isabet eden minare kontrollü olarak yıkıldı

'nın Salihli ilçesinde, sabaha karşı yıldırım isabet eden cami ibadete kapatıldı. Hasar oluşan minare ise kontrollü olarak yıkıldı. Cami, yapılacak tadilatın ardından yeniden ibadete açılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:17 ABONE OL
Yıldırım isabet eden minare kontrollü olarak yıkıldı

Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Cami'ne saat 04.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Cami ile minaresinde hasar meydana geldi. Güvenlik önlemi alınan cami, ibadete kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından da çatlaklar bulunan minare için yıkım kararı alındı.

'CAMİ İBADETE KAPATILDI'

Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmayla minarenin kontrollü olarak yıkıldığını anlatarak, "Bilindiği üzere yıldırım düşmesi sonucu minaremiz zarar görmüştü. Teknik incelemeler sonucunda minarenin yıkılması kararı alındı ve karar uygulandı. Camimiz ibadete kapalı kalmaya devam edecek. Minare ile cami içerisindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak" dedi.

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Yıldırım isabet eden minare kontrollü olarak yıkıldı
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