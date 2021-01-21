Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

Şırnak'ın ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Beşağaç köyünde rahatsızlanan Cemile Acar (36), karla mücadele ekiplerince battaniyeye sarılarak, kepçenin ağzında ambulansa götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:39 ABONE OL
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 2 metreyi aştı. Kardan yolu kapanan Beşağaç köyünde dün gece rahatsızlanan Cemile Acar'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acar'ı almaya giden sağlık ekibi ambulansla köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi'ne haber verildi. İş makinesiyle köye ulaşan karla mücadele ekipleri, kepçenin ağzına battaniye sererek, aldıkları Acar'ı ambulansa ulaştırdı. Acar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA