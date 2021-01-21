Yozgat gençliği başkanının yanında!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanları Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız Sayın Kazım Emiroğlu Şimşek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımız belediyemizi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük değer verdiği gençlerimiz, ilerde ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak, Milletimiz için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerdir. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek de her zaman şehrine hizmet eden, mesai harcayan belediye başkanları Celal Köse'nin yanında ve destekçisi olacaklarını ifade etti.