14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

KAVŞAKTA JANDARMA YAKALADI

Emniyet güçleri, kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E'nin bulunduğu otomobil, Çay'ın Akkonak Kavşağı'nda jandarma tarafından durduruldu. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu, polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada, suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.