2. Abdülhamid'in torunu için gıyabında namaz

Sultan 2'nci Abdülhamid'in Suriye'de yaşayan torunu Dündar Osmanoğlu 91 yaşında, Suriye'nin başkenti Şam'da yaşamını yitirmişti. Osmanoğlu için İstanbul'daki önemli camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı, Dündar Osmanoğlu için Kuran-ı Kerim okundu dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin alanında Osmanoğlu'nun yeğeni Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kayıhan Osmanoğlu, Dündar Osmanoğlu'nun Suriye'de aile kabristanlığına defnedilmesine izin verilmediğini söyledi.



OSMANOĞLU, "İSTERDİK Kİ TÜRKİYE'YE GELİP BURADA DEFNEDİLSİN"



Gıyabi cenaze namazına katılan Dündar Osmanoğlu'nun yeğeni Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Dostlar sağ olsun, yetim bir aileden yetim bir hanedan üyesini kaybettik. Şu andaki aile reisi Dündar Osmanoğlu, Şam'da zorunlu olarak orada defnedildi. İsterdik ki Türkiye'ye gelsin burada defnedilsin. Hatta dedemiz Sultan Vahdettin Han'ın türbesine defnetmek istedik ama maalesef olmadı. Bu bizim için üzücü. Suriye'deki iç savaştan ötürü Suriye Devleti'nin müsaade etmediğini öğrendik bu bizim için de üzüntü oldu. Osmanoğlu soyismini duyunca insanlar rahatsız oluyor. Hem Suriye'de hem başka ülkelerde, ilerleyen vakitlerde ne olur bilmiyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN DEDELERİMİZ İSTANBUL'A GELSİN İSTİYORUM"



Osmanoğlu, "Aile üyelerinin mezarlarının Türkiye'de olmasını istiyorum. Ben istiyorum ki bütün dedelerimiz İstanbul'a gelsin. Ne zaman gelir, nasıl gelir bilemiyoruz ama bunun üzerinde ailenin çalışmaları var. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun desteklerini bizden çekmediği için. İlk defa Ayasofya açıldıktan sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak. Bu bizim için de ayrı bir şeref. Diğer camilerde hutbelerin okunması için herkesin desteği var. Gıyabi cenaze namazı sonra dedemizi de ziyaret edip akşam da mevlütte inşallah bir arada olacağız" dedi.