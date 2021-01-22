25 yıl ile aranıyordu, operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürme suçundan, uzun bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı B.H (47) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 25 yıl ağır hapis kararı verildi.

Verilen ceza bir üst mahkeme tarafından da onanınca, B.H her yerde aranmaya başladı.

Şahısın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısın tespit edilen adresine operasyon düzenledi. Polis tarafından yakalanan B.H emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.