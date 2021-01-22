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3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

´nın ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 milyon yıllık ’nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılması tepki çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:53 ABONE OL
3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü

İnegöl ilçesinde, 3 milyon yıllık olduğu belirtilen Oylat Mağarası'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Özellikle yabancı turistlerin ziyaret ettiği 700 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliğe sahip mağaranın duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesi, tepkiye yol açtı. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, yazı yazan kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak dikkat çeken Oylat Mağarası'nın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Mağaranın içerisindeki sıcaklık, yaz- kış 18 derece olarak ölçülürken, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kaydedildi.

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3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
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