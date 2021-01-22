3600 günden emeklilik şartları 2021 - 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar?

Emeklilik şartları her düzenlemeyle birlikte değişiyor. Milyonlarca kişi emeklilik hayali kurarken bir yandan da nasıl hesaplama yapacaklarını merak etmektedirler. SGK'ya tabi olan çalışanlar için 3600 günden emeklilik şartları 2021 konusunda merak edilenleri yanıtladık.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emeklilik için genel olarak 3 şart gerekmektedir. Belirli bir yaşı doldurmak, belirli gün boyunca prim ödemek ve sigortaya tabi olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmesini beklemektir. Bu 3 şart dışında ise kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Bu sistem ise çalışma imkanı olmayıp da maaşı yüksek olan vatandaşlar için daha uygun olmaktadır.

Kadınlar 3600 gün için emeklilik en erken 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurduktan sonra şart aranmaksızın emekli olabiliyorlar.

Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa, 3600 prim günü ve 55 yaşını doldurarak emekli olabiliyorlar.

9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe ortaya çıkıyor. 3600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİK

TAMAMLAMA TARİHİ -- ERKEK YAŞ -- KADIN YAŞ

24.05.2002-23.05.2005 ---- 56 ---- 52

24.05.2005-23.05.2008 ---- 57 ---- 54

24.05.2008-23.05.2011 ---- 58 ---- 56

24.05.2011-23.05.2014 ---- 59 ---- 58

24.05.2014 sonrası ---- ---- 60 ---- 58

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK MAAŞI

Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar 1400-1600 TL

Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar 1200-1400 TL

Hizmet süresinin bir kısmı 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmı 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar 1000-1200 TL

Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar 800-1000 TL arasında emekli maaşı alırlar.

Not: TÜİK 2020 yılı Aralık enflasyon rakamını 6 aylık enflasyon artışı yüzde 8.37 olarak tespit edildi. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı 1524; en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 21 TL'ye ve en düşük SGK emeklisi maaşı ise 2 bin 419 liraya yükseldi.

Emeklilik maaş hesaplama yöntemi