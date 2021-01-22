Son dakika haberleri: Skandal görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu! Bakanlıktan flaş açıklama

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA:

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesini denetledi. Denetim sonucunda işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işletmenin toplumda infiale neden olduğu, bu sebeple işletme hakkında hukuki sürecin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.