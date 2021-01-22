Akçakale Belediyesi’nden 140 kadına istihdam imkânı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediyeye ait 33 dükkândan oluşan işhanını yeniden değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda belediye tarafından dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulamaya değer bulunan projesi ile iş hanının Kadın Spor ve Aktivite Merkezi'ne dönüştürülmesine karar verildi.

İçerisinde güzellik salonu, kreş-ana sınıfı, kafeterya, eğitim salonlarının bulunacağı ve çeşitli mesleki eğitim kurslarının verileceği merkez için tadilat da başlatıldı.

"İŞ BEKLEYEN KARDEŞLERİMİZE FIRSAT TANIYACAĞIZ"

Projenin yakın takipçisi olan Başkan Yalçınkaya işhanına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya projenin kadınlara iş imkanı sağlamasından dolayı önemli olduğuna dikkat çekerek "Akçakale Belediyesi'nin 33 dükkanını yeniden ayağa kaldırıyoruz ve burada kadınlara yönelik kadın iş merkezi açıyoruz. 33 dükkanda 140 bayan kardeşimiz burada meslek edindirme kursları vasıtası ile meslek sahibi yapacağız ve geleceğini burada hazırlayacağız. Onun için bu projeyi Akçakale için çok önemsiyorum. Geldiğimden beri takip ediyorum. Kaynak ve imkan yaratıldıktan sonra şuan çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda burayı faaliyete alıyoruz. Akçakale'de sıkıntımız iş. İş noktasında da bu yerleri ayağa kaldıracağız ve bunun vasıtası ile şehirdeki iş bekleyen kardeşlerimize bir fırsat tanıyacağız. Bu yatırımın Akçakaleli kardeşlerime hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." dedi.

Merkez açıldığında ilçede ilk kez sadece kadın istihdamının sağlanacağı bir alan hizmete sunulmuş olacak.