Anneler ağlarken HDP yüksek sesle müzik dinledi

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün ikinci kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek PKK tarafından kaçırılan çocuklarını HDP'lilerden istedi. Gözü yaşlı aileler HDP'ye tepki gösterirken, HDP il binasında bulunan partililer yüksek sesle müzik dinledi.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak'taki ailelerin ardından Hakkari'deki aileler de geçen hafta cuma günü katıldı. Bugün de Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri HDP'ye tepki gosterdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önünde toplandı. HDP'liler ise annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak müzik dinledi.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜN

Kardeşi Hamza Salim 19 yaşındayken dağa kaçırılan Besna Salim Hakkarili anneler adına açıklama yaptı. Salim, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın." Dedi.

KİMSE HAKLI DAVAMIZA DUYARSIZ KALMASIN

"Gelin, korkmayın birleşelim" diyen Salim, "Hep beraber evlatlarımızın dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımzı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızın HDP'den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz." Diye konuştu. Gözü yaşlı aileler parti binası önünde oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı. Evlat nöbetinde ki Annelere, Hakkari Şehit ve Gaziler derneği başkanı İbrahim Adıyaman ve Şehit kızı Şirin Adıyaman destek verdi.