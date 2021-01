Son dakika haberi: Aslı Baş davasında yeni karar! Babası isyan etti!

Muğla'da 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş, 11 yıl önce r turizmcinin villasının terasından düşerek can verdi. Olayla ilgili gözaltına alınanların tamamının beraat ettiği manken Aslı Baş davasında, istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemenin beraat kararını onadı. Baba Mehmet Baş, davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağını belirtti.