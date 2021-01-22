Haberler Yaşam Haberleri Aslı Baş'ın babası: Davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağım

Aslı Baş'ın babası: Davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağım Muğla'da 11 yıl önce bir turizmcinin villasının terasından düşerek ölen ve olayla ilgili gözaltına alınanların tamamının beraat ettiği manken Aslı Baş davasında, istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemenin beraat kararını onadı. Baba Mehmet Baş, davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağını belirtti.

DHA Giriş Tarihi: 22.1.2021 16:46 ABONE OL